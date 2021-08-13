Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о главных направлениях строительных работ в республике и привлечении российских инвестиций. Он поделился планами в интервью с изданием Украина.ру

Никонорова: ДНР продолжает строить и развивать свою государственность © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Кроме того, активизирована работа по незавершенному строительству. И это станет еще одним шагом на пути интеграции в российскую экономику: в этом деле мы рассчитываем на привлечение в Республику российских инвесторов и специалистов с внедрением для них системы особых режимов. В конце июля на тематической конференции с участием гостей из Российской Федерации обсуждались перспективные вопросы развития в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства», — отметил Пушилин.

Он также сообщил, что в ближайшее время начнется работа по такому направлению, как цифровизация строительной отрасли. Кроме того, в Народном Совете готовится законопроект, направленный на определение правового статуса объектов незавершенного строительства.

Глава республики, в частности, отметил необходимость принять Жилищный и Градостроительный кодексы. Первый проект уже зарегистрирован в Народном Совете, второй пока что находится на стадии разработки.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.