Донецкая Народная Республика готова передать все материалы, свидетельствующие о военной агрессии Киева в Донбассе. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт из Лондона объяснил, почему Россия зря подала иск в ЕСПЧ на Украину © РИА Новости, Доминик Вомер / Перейти в фотобанк

Пушилин отметил, что ДНР уже семь лет настаивает на правовой оценке действий киевской власти в Донбассе и ждет, когда в отношении жителей региона будут задействованы международные механизмы защиты прав человека.

«Мы рассчитываем, что международные судебные инстанции должным образом отреагируют на обращение Российской Федерации. Со своей стороны Донецкая Народная Республика готова передать все материалы, содержащие красноречивые факты военной агрессии Киева в Донбассе», — заявил глава ДНР.

Он добавил, что об этом готовы рассказать жители Донбасса, которые продолжают страдать от преступлений киевской власти. По словам Пушилина, многие из них подавали иски в ЕСПЧ и ждут международной правовой оценки по фактам нарушений их прав Украиной.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.