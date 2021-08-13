Ранее по данным социологических опросов более 40% граждан Украины согласились с тезисом российского президента Владимира Путина о том, что «русские и украинцы — один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству».
Эксперт уточнил, что фактор страха, давление, миграция населения, а также потеря Донбасса и Крыма изменило ситуацию в оценочных суждениях граждан Украины при определении собственной идентичности.
«А с другой стороны, пропаганда на Украине действует достаточно эффективно, население уже перепрошито, перекодировано. А иначе как объяснить тот факт, что общество поддержало вопрос о закрытии русских школ, например? И конечно, апофеозом всего того, что происходит на Украине, стал подписанный Владимиром Зеленским указ о коренных народах», — указал Копатько.
Всё это говорит о том, то большинство граждан Украины в отношении России находится в фарватере украинской политики, и оппозиция на Украине тоже по факту не пророссийская, если взять в целом, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.