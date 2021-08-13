До 2014 года и политические, и связи в сфере бизнеса между Германией и Россией были очень глубокими. Но в Европе существует обеспокоенность относительно союза Германии и России, поэтому с того момента Германия начала большее внимание уделять евроатлантическому сотрудничеству. Об этом рассказал социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Евгений Копатько об изменившейся Украине © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Путин рассказал о хороших деловых отношениях с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, добавив, что будет скучать по ней как коллеге после ее ухода из власти.

Ухудшение российско-германских отношений не выгодно ни России, ни Германии, но явно, что между Россией и Германией строится геополитический буфер, в который втягивается Прибалтика, Польша и Украина, пояснил эксперт.

«Несмотря на то что Германия является локомотивом Евросоюза, она всё равно не может не считаться с мнением других членов Евросоюза, которые настроены по отношению к России довольно агрессивно. Немцы не могут не учитывать общеевропейскую конъюнктуру», — уточнил Копатько.

Собеседник издания не испытывает оптимизма по поводу изменения российско-германских отношений в лучшую сторону с приходом нового канцлера, так как от очень хороших отношений между Россией и Германией в начале карьеры Ангелы Меркель мы пришли к ситуации, которую наблюдаем сейчас.

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