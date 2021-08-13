В высказываниях украинских чиновников и политиков, интересующихся темой «Северного потока-2», сейчас превалирует политическая составляющая. Не только экономическая, но и политическая. Об этом рассказал социолог и политолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Евгений Копатько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Юрий Витренко выразил мнение, что Россия якобы продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Украины и ЕС. В качестве примера он привел заявление «Газпрома» о том, что продолжение транзита через Украину будет зависеть от дальнейшего потребления газа в Европе.

Многие представители украинской власти жёстко и с обидой высказываются в адрес Германии и Соединённых Штатов Америки по поводу того, что «Украину бросили», уточнил эксперт.

«Для Украины вопрос «Северного потока-2» лежит большей частью в области политики, а не экономики, потому что уже поставки природного газа идут в обход Украины. Через Турцию в Южную Европу и вплоть даже до Центральной Европы, включая Венгрию. Что касается «Северного потока-2», то мы слышим, как говорится о том, что обязательно должны быть учтены интересы Украины. Для европейцев самое главное — это чёткие поставки энергоресурсов из России. В данном случае у Германии будет если не монопольная возможность, то определённые экономические преференции, базирующиеся на возможности получать газ в большом объёме. И уже через Германию этот газ может идти в другие страны», — указал Копатько.

Видно, что задача пытается решиться таким образом, чтобы интересы Украины были соблюдены, но этот вопрос остаётся открытым, когда будет запущен «Северный поток-2», тогда мы и увидим новую реальность, от которой и будем отталкиваться, заключил собеседник издания.

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