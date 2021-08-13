Ни «Белорусский дом», ни сам Виталий Шишов до его гибели не были известны в Белоруссии, никакого информационного влияния на нее не оказывали и никакого оперативного интереса для белорусских спецслужб не представляли. Об этом рассказал ведущий радиостанции Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов в интервью изданию Украина.ру

Вячеслав Шарапов: кто он © Facebook, Вячеслав Шарапов Виталия Шишова нашли повешенным в парке Киева. Нацполиция Украины инициировала производство по статье «Умышленное убийство», рассматриваются версии о суициде и об убийстве.

Однако, подчеркнул эксперт, как инфоповод для очередного обвинения Минска коллективным Западом вполне можно использовать.

«Наблюдается новая волна информационного "наезда" на Лукашенко, поэтому появление историй, подобных вышеупомянутой, как и бегству легкоатлетки Тимановской из Токио в Вену, — лишь дело времени», — указал Шарапов.

По его словам, белорусское общество, в сравнении с недавним временем, сегодня является уже более искушенным для того чтобы сложить и сопоставить какие-то факты и тенденции, поэтому большого общественного резонанса не наблюдается.

Пусть делом Шишова занимаются компетентные украинские органы. Мы же не будем спешить со скоропалительными выводами. Время и жизнь все расставят по своим местам, заключил собеседник издания.

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