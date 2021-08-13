На общественно-политической ситуации в самой Белоруссии гибель Виталия Шишова никак не скажется. Но в совокупности именно из таких частиц складывается мозаика общественного мнения. В данном случае негативного. Об этом рассказал председатель оргкомитета белорусской партии «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Белорусская армия готова к войне с Украиной © из личного архива Сергея Луща Виталия Шишова нашли повешенным в парке Киева. Нацполиция Украины инициировала производство по статье «Умышленное убийство», рассматриваются версии о суициде и об убийстве.

Что бы ни случилось сегодня с оппонентами белорусской власти, априори виновными сделают Минск, поэтому не будем спешить с выводами, считает эксперт.

«Было бы разумно со стороны белорусских правоохранительных органов предложить свою помощь в расследовании дела Шишова. Или, в случае отказа Киева, настоять на задействовании нейтрального (беспристрастного) к белорусам государства в поиске преступников. В конце концов, Шишов был гражданином Республики Беларусь», — указал Лущ.

Судя по имеющимся признакам, смерть Шишова, возможно, и насильственная. В таком случае исполнителями могут выступать самые разные силы: от тех, кто вынашивал замысел личной мести, до политических акторов, заключил собеседник издания.

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