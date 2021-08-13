Ранее главу «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова нашли повешенным в парке Киева. Нацполиция Украины инициировала производство по статье «Умышленное убийство», рассматриваются версии о суициде и об убийстве.
Что бы ни случилось сегодня с оппонентами белорусской власти, априори виновными сделают Минск, поэтому не будем спешить с выводами, считает эксперт.
«Было бы разумно со стороны белорусских правоохранительных органов предложить свою помощь в расследовании дела Шишова. Или, в случае отказа Киева, настоять на задействовании нейтрального (беспристрастного) к белорусам государства в поиске преступников. В конце концов, Шишов был гражданином Республики Беларусь», — указал Лущ.
Судя по имеющимся признакам, смерть Шишова, возможно, и насильственная. В таком случае исполнителями могут выступать самые разные силы: от тех, кто вынашивал замысел личной мести, до политических акторов, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.