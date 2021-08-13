Слабость позиции России по Украине связана только с тем, что в 1991 году развалилась единая страна, а не с тем, что Москва идет Киеву на какие-то уступки. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: кто он © Facebook, Николай Лебедев Сергей Михеев назвал слабой позицию России о том, что она не допустит формального членства Украины в НАТО и военного решения по Донбассу, так как Киев может создавать проблемы и без этого.

«Слабость нашей позиции связана только с тем, что в 1991 году развалилась единая страна (мы до сих пор преодолеваем последствия этого), а не с тем, что мы идем на какие-то уступки. Россия ведет позиционную войну с Западом за возвращение осколков своей территории. Именно в этом весь смысл текущего момента», — указал эксперт.

Акопов подчеркнул, что если бы Киев предложил вернуть ему Донбасс в обмен на невступление в НАТО, Россия бы тоже на это не пошла, поскольку ей нужна дружественная, а не нейтральная Украина, так как нейтральная Украина рано или поздно перейдет под контроль Запада.

Естественно, что Украина и вся ситуация вокруг нее — одна большая проблема для России, но Москва Донбасс поддерживает не для того, чтобы Украина не вступала в НАТО, а потому, что борется за всю Украину, заключил собеседник издания.

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