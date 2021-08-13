Россия поддерживает Донбасс не для того, чтобы Украина не вступала в НАТО, а потому, что она борется за всю Украину. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: кто он © Facebook, Николай Лебедев Мария Захарова заявила, что обвинения в том, что РФ недостаточно сделала для оказания помощи жителям этого региона, являются как минимум несправедливыми и не отражают действительной картины. По ее словам, и политически, и экономически, финансово, гуманитарно, по-человечески сделано очень много. Дипломат подчеркнула, что Россия не собирается останавливаться на том, что было сделано, и приложит максимум усилий для оказания дополнительной поддержки и помощи ДНР и ЛНР, несмотря на давление Запада.

Эксперт подчеркнул, что если бы Киев предложил вернуть ему Донбасс в обмен на невступление в НАТО, Россия бы тоже на это не пошла.

«Ей не нужна нейтральная Украина, ей нужна дружественная Украина. Нейтральная Украина была до 2014 года, туда-сюда, и нашим, и вашим. Но такую Украину в удобный момент взяли и похитили в 2014 году, приведя к жесткому подчинению Западу», — уточнил Акопов.

Россия должна осуществлять весь набор действий на украинском направлении (пропагандистские, политические и экономические), за исключением военных, потому что они дадут противоположный эффект, заключил собеседник издания.

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