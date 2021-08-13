Судя по данным опросов, даже почти половина украинской молодежи (до 29 лет) считает русских и украинцев одним народом. Это уже показывает, что не все так запущено и страшно в головах нынешнего населения Украины. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: кто он © Facebook, Николай Лебедев Владимир Путин назвал трагедией возникшую в последние годы стену между Россией и Украиной, которые являются частями одного исторического и духовного пространства.

Эксперт подчеркнул, что именно поэтому Россия должна осуществлять весь набор действий на украинском направлении (пропагандистские, политические и экономические), за исключением военных, потому что они дадут противоположный эффект.

«И дело тут даже не в пролитой крови, а в том, что получим противоположный результат. А так постепенно, судя по данным опросов, даже почти половина украинской молодежи (до 29 лет) считает русских и украинцев одним народом. Это уже показывает, что не все так запущено и страшно в головах нынешнего населения Украины», — указал Акопов.

России не нужна нейтральная Украина, ей нужна дружественная Украина, руководство которой руководствовалось бы принципом «два государства, один народ», заключил собеседник издания.

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