На сегодняшний день Украина входит в пятерку стран, получающих наибольшее финансирование США. По данным Сидорова, Вашингтон передает Киеву порядка $750 миллионов, так как Украина — это актив.
«Украина — это еще и возможность постоянно держать Россию в напряжении. Так или иначе они нас держат в напряжении через Украину. Поэтому они, может быть, когда-то и ушли бы, но Украина не Афганистан <…> здесь совершенно другая ситуация. На мой взгляд, американцы ищут, какой можно использовать ресурс, чтобы превратить Украину в геополитический козырь. Пока что Украина таким козырем не является», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что та помощь, которую оказывают США, велика, но Вашингтон понимает, что при нынешних тенденциях она должна будет увеличиваться, а это Америка себе вряд ли может позволить.
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