России на украинском направлении нужно предпринимать активные действия. Пропагандистские, экономические и политические. Весь набор действий, кроме военных. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: кто он © Facebook, Николай Лебедев Мария Захарова заявила, что обвинения в том, что РФ недостаточно сделала для оказания помощи жителям этого региона, являются как минимум несправедливыми и не отражают действительной картины. По ее словам, и политически, и экономически, финансово, гуманитарно, по-человечески сделано очень много. Дипломат подчеркнула, что Россия не собирается останавливаться на том, что было сделано, и приложит максимум усилий для оказания дополнительной поддержки и помощи ДНР и ЛНР, несмотря на давление Запада.

Эксперт подчеркнул, что военные действия дадут противоположный эффект, поскольку Россия получит сплочение той антироссийской части общества, на которую делает ставку киевская власть.

«И дело тут даже не в пролитой крови, а в том, что получим противоположный результат. А так постепенно, судя по данным опросов, даже почти половина украинской молодежи (до 29 лет) считает русских и украинцев одним народом. Это уже показывает, что не все так запущено и страшно в головах нынешнего населения Украины», — указал Акопов.

Естественно, что Украина и вся ситуация вокруг нее — одна большая проблема для России, но Донбасс Россия поддерживает не для того, чтобы Украина не вступала в НАТО, а потому, что она борется за всю Украину, заключил собеседник издания.

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