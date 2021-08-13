Специалист по Центральной и Южной Азии Даниел Розенблюм может оказаться знаковой фигурой, если США сделают ставку на более плотное изучение российско-украинских отношений. Об этом декан факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров сказал в интервью изданию Украина.ру

Посол США стала самой влиятельной женщиной Украины © Facebook, U.S. Embassy Kyiv Ukraine Энтони Годфри и Даниел Розенблюм.

По словам Сидорова, несмотря на то что Годфри говорит на русском языке и ранее занимался Россией, он бы «присмотрелся» ко второму кандидату. По его данным, Розенблюм — специалист по Центральной и Южной Азии, основное его направление — это Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

«Если будет назначен Даниел Розенблюм, то надо понимать, что он хорошо знает действия России в Центральной Азии, в ходе своей работы он отслеживал это. Его назначение, мне думается, будет иметь определенный фокус на отношениях между Россией и Украиной. Особенно после запуска "Северного потока-2», поскольку сложится новая геополитическая ситуация, и здесь как раз человек, обладающий довольно серьезным опытом дипломатической работы в странах, которые являются союзниками России или близки России, бесспорно, будет этот опыт использовать», — считает эксперт.

По его мнению, у Годфри опыта меньше не только в дипломатических, но и в экономических отношениях с партнерами РФ, поэтому в случае ставки на более плотное изучение украино-российских отношений Розенблюм окажется более знаковой фигурой.

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