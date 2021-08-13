Ни о какой сдаче Донбасса, которой пугали в том числе в России в первые два-четыре года, речи быть не может. Россия относится к Донбассу как к своей территории, но своей территории не юридически, а практически. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: кто он © Facebook, Николай Лебедев Мария Захарова заявила, что обвинения в том, что РФ недостаточно сделала для оказания помощи жителям этого региона, являются как минимум несправедливыми и не отражают действительной картины. По ее словам, и политически, и экономически, финансово, гуманитарно, по-человечески сделано очень много. Дипломат подчеркнула, что Россия не собирается останавливаться на том, что было сделано, и приложит максимум усилий для оказания дополнительной поддержки и помощи ДНР и ЛНР, несмотря на давление Запада.

Помощь Донбассу ограничивается тем, что Россия вынуждена юридически рассматривать его как часть Украины, и она не может оказывать такую же прямую помощь, как это было в ситуации с Абхазией/Южной Осетией, когда заключаются двусторонние договора, пояснил эксперт.

«Ей приходится оказывать помощь Донбассу через прокладки и обходные пути. Сейчас важно, чтобы большинство граждан Донбасса получили российские паспорта, чтобы туда направились какие-то пособия, и чтобы там занялись развитием экономики», — указал Акопов.

Единственный теоретический вариант возвращения Донбасса в состав Украины — пересборка Украины на совершенно новых принципах в качестве дружественного России федеративного государства, но так как это нереально в данный момент и так как Донбасс не может ждать десятилетиями, Россия будет делать все, чтобы улучшить жизнь региона и сделать ее максимально приемлемой для людей, заключил собеседник издания.

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