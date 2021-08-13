Новые попытки Вашингтона создавать помехи российско-европейскому газопроводу «Северный поток 2» бессмылены, они не приведут ни к какому результату. Об этом рассказал известный российский политолог Евгений Сатановский в интервью изданию Украина.ру

«Либо тычинка вдребезги, либо пестик пополам». Сатановский о внешней политике России © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что мы имеем дело лишь с некоторым количеством людей, которые ничего из себя не представляют и ничем и никем не являются, и что-то заявили, не более того.

«Ну не нравимся мы им. Как в старом анекдоте про господа бога и сильно верующего, который все время спрашивает: ну что ж я вот так и молюсь, и пощусь, а ты меня и так, и этак… А господь высовывается из-за облака и отвечает: а не нравишься ты мне! Ну не нравимся мы им. И газопровод не нравится. Ну и раз им все это так не нравится, что аж кушать не может, чего ж ему не поучаствовать в этом «сходняке»», — категоричен Сатановский.

Собеседник издания добавил, что предложение о согласовании «СП-2» с ЕС и НАТО совершенно бессмысленно, которое демонстрирует, насколько эти люди глупы. Не представляют себе, как мир устроен, и даже не знают, как устроены Евросоюз и НАТО. Просто не ориентируются ни в чем.

Полностью интервью можно прочитать здесь.