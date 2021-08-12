Соответствующее поручение дал президент Украины Владимир Зеленский.
Участники совещания обсудили выполнение задач, поставленных указами президента, в частности Указом Президента Украины от 23 марта 2021 года № 111, которым введено в действие решение СНБО Украины от 23 марта 2021 года «О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередных мерах по их нейтрализации», и Указом Президента Украины от 7 июня 2021 года № 228 «О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов».
Заседания СНБО обычно проходят по пятницам. В последнюю пятницу июля заседание проходило в Донецкой области.