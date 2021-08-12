В Хмельницкой области в результате скандала уволились сотрудники детского лагеря, включавшие российскую и советскую музыку. Об этом 12 августа сообщил ТСН

По словам волонтера Леси Иващенко, в детском лагере «Чайка» вожатая включала детям музыку советских и российских исполнителей. В частности, звучали песни «Катюша» и «День победы», а также композиции Басты и Моргенштерна. Между волонтером и руководством «Чайки» произошел скандал.

Не в мове дело. Почему украинский язык не поможет создать украинскую нацию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Анастасия Яровая рассказала, что после проверки, организованной властями, сотрудники лагеря уволились.

С 2019 года на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно ему, единственным государственным языком в стране считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни.