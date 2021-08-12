По словам волонтера Леси Иващенко, в детском лагере «Чайка» вожатая включала детям музыку советских и российских исполнителей. В частности, звучали песни «Катюша» и «День победы», а также композиции Басты и Моргенштерна. Между волонтером и руководством «Чайки» произошел скандал.
В комментарии ТСН сотрудница департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Анастасия Яровая рассказала, что после проверки, организованной властями, сотрудники лагеря уволились.
С 2019 года на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно ему, единственным государственным языком в стране считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни.