Крымское белое для рапанов Зеленского
Крымское белое для рапанов Зеленского
© РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
По мнению Аксенова, именно для этого Зеленскому нужна квартира в Ялте.

«Но мы его выдадим, без сомнений», — сказал Аксенов.

Ранее пресс-служба президента сообщала, что его жена Елена Зеленская приобрела квартиру в поселке Ливадия в соответствии с украинским законодательством в 2013 году. 