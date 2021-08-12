В случае обострения ситуации на Украине президент Владимир Зеленский может попытаться сбежать в Крым, считает глава республики Сергей Аксенов. Об этом он рассказал во время прямой линии в эфире телеканала «Крым 24» 12 августа

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