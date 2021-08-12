Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил ЧАО «Телеканал "Интер"» внеплановую проверку из-за показа фильмов с российскими актерами из списка лиц, создающих угрозу нацбезопасности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацсовета 12 августа

«Телеканал показывает фильмы с российскими актерами, входящих в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, и тем самым нарушает действующее законодательство», — говорится в сообщении.

Нацсовет проверит канал «Интер» из-за Штирлица и Шерлока Холмса © РИА Новости, Снимок с экрана / Перейти в фотобанк Станиславом Говорухиным, «Узник замка Иф» с Михаилом Боярским, «Д'Артаньян и три мушкетера» при участии Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Бориса Клюева. Также в список вошли фильмы «По семейным обстоятельствам» с Евгением Стебловым и «Большая перемена» с Валентиной Талызиной.

В Нацсовете напомнили, что, согласно закону «О телевидении и радиовещании», на украинском ТВ и радио не допускается трансляция фильмов и телепередач (кроме информационных и информационно-аналитических программ), участником которых является человек, внесенный в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Проверка телеканала состоится с 30 августа по 10 сентября.