«Телеканал показывает фильмы с российскими актерами, входящих в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, и тем самым нарушает действующее законодательство», — говорится в сообщении.
Речь идет о фильмах «Место встречи изменить нельзя» со Станиславом Говорухиным, «Узник замка Иф» с Михаилом Боярским, «Д'Артаньян и три мушкетера» при участии Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Бориса Клюева. Также в список вошли фильмы «По семейным обстоятельствам» с Евгением Стебловым и «Большая перемена» с Валентиной Талызиной.
В Нацсовете напомнили, что, согласно закону «О телевидении и радиовещании», на украинском ТВ и радио не допускается трансляция фильмов и телепередач (кроме информационных и информационно-аналитических программ), участником которых является человек, внесенный в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
Проверка телеканала состоится с 30 августа по 10 сентября.