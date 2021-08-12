В 2019 году украинская певица София Ротару выставила на торги отель Villa Sofia в Крыму, однако он до сих пор не продан. В чем причина, предположило на днях издание blitz.plus

Ранее на Украине к Ротару стали предъявлять претензии из-за владения недвижимостью в Крыму.

Простила? Фанаты Пугачевой и Ротару нашли доказательство их примирения © Лариса Кудрявцева/"Экспресс-газета"

По данным СМИ, отель приносил Ротару от 16 до 80 тысяч рублей за номер. Тем не менее, многие эксперты в сфере недвижимости отмечали, что звездную гостиницу не удастся продать, так как она стоит слишком дорого и не сможет окупиться.

«Мы не знаем намерений собственника — может, поставила на продажу, назвала цену такую, чтобы не купили, например, и в ус не дует. Мы же не знаем, какие цели у собственника стоят», — прокомментировал ситуацию вице-президент Российской гильдии риэлторов Григорий Полторак.

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В период пандемии деятельность отеля приостановили, по информации СМИ, сделку по продаже предлагают только потенциальным покупателям из круга знакомых певицы. Однако не многие звезды могут себе его позволить — например, певица Слава положила глаз на отель, однако отметила нехватку денег для покупки.

Ранее семье Ротару пришлось продать квартиру в Ялте, где много лет жила исполнительница.