На Украине Россию интересуют люди и те ресурсные участки, где есть полезные ископаемые. И все. Об этом рассказал известный экономист Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

«Поэтому интересы России на Украине минимальны. Они состоят из трех простых вещей: обеспечение транзита (не только газа, но и грузовиков), неучастие Украины в антироссийских политических инициативах (невступление в НАТО и другие организации) и свобода ведения российского бизнеса на территории Украины без санкций и арестов. Чего-то другого, интересующего Россию, там нет. То же самое касается и Европы», — указал Зубец.

У Украины в борьбе крупных государств за мировое доминирование нет шансов выиграть ни в союзе с кем-то, ни самостоятельно, брошенные земли — это то, что ожидает южных соседей России, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.