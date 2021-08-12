Прогнозы на десятилетия состоят в том, что если эта тенденция с увеличением температуры на земле продолжится, вся территория Украины превратится в пустыню, там нечего будет делать и с точки зрения экономики эти территории превратятся в балласт, пояснил эксперт.
«Поэтому интересы России на Украине минимальны. Они состоят из трех простых вещей: обеспечение транзита (не только газа, но и грузовиков), неучастие Украины в антироссийских политических инициативах (невступление в НАТО и другие организации) и свобода ведения российского бизнеса на территории Украины без санкций и арестов. Чего-то другого, интересующего Россию, там нет. То же самое касается и Европы», — указал Зубец.
У Украины в борьбе крупных государств за мировое доминирование нет шансов выиграть ни в союзе с кем-то, ни самостоятельно, брошенные земли — это то, что ожидает южных соседей России, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.