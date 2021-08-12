Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа.
«Подготовили письма на председателей городских советов, городов областного подчинения, чтобы в каждой области были профильные заместители, которые бы отвечали за имплементацию языкового закона», — сказал Кремень.
Он также добавил, что его идею поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль, который будто бы уже поручил каждому министру обзавестись «языковым» заместителем.
Ранее Кремень призвал уезжать из страны тех, кому не нравится его должность.