Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень считает, что за соблюдением языкового законодательства в органах власти должны следить специальные чиновники. Его слова приводит 12 августа Telegram-канал Klymenko Time

Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа. «Закон надо выполнять»: Кремень возмутился из-за решения вернуть «Сватам» русскую озвучку © Facebook, Тарас Кремінь

«Подготовили письма на председателей городских советов, городов областного подчинения, чтобы в каждой области были профильные заместители, которые бы отвечали за имплементацию языкового закона», — сказал Кремень.

Он также добавил, что его идею поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль, который будто бы уже поручил каждому министру обзавестись «языковым» заместителем.

Ранее Кремень призвал уезжать из страны тех, кому не нравится его должность.