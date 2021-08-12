Украинская актриса Анастасия Вергелес заявила на днях в Facebook, что была одной из жертв домогательств актера Владимира Талашко

«Владимир Дмитриевич постоянно шутил о том, что хочется меня раздеть, что он бы хотел, чтобы я разделась, что интересно посмотреть, какой у меня размер груди», — рассказала Вергелес.

Также, как утверждает актриса, Талашко заставил ее раздеться во время занятий перед другими студентами и сыграть этюд в нижнем белье.

«Раздевал? Целовал? Не помню, не знаю»: Талашко отрицает обвинения в домогательствах © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Вергелес с подругами отправилась в деканат с заявлением на Талашко, однако им сказали, что у него есть некая «крыша», и скорее их выгонят из университета, чем его. В итоге ей пришлось вновь поступать на первый курс к другому мастеру.

Минкульт Украины инициировал служебное расследование в связи с заявлениями бывших студенток Владимира Талашко, на время расследования его отстранили от преподавания в университете.