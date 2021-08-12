Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления в арт-кластере "Таврида" 12 авгутса заявил, что трактовка Западом возвращения Крыма в РФ как аннексии оскорбляет волеизъявление крымского народа

«Когда произошел референдум, при нашей, конечно же, поддержке, потому что военнослужащие нашей военной базы обеспечивали порядок, и благодаря им это (голосование не референдуме. — Ред.) прошло бескровно, нам вдруг стали говорить: "Вы аннексировали Крым". Это настолько позорная позиция наших западных партнеров, которые поощрили этот переворот… С тех пор вы видите, что происходит с русским языком на Украине, как пытаются всячески оскорбить свободные чувства, свободное волеизъявление народа Крыма», — сказал Лавров.

Лавров сравнил «Крымскую платформу» с шабашем © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.