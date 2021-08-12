«Когда произошел референдум, при нашей, конечно же, поддержке, потому что военнослужащие нашей военной базы обеспечивали порядок, и благодаря им это (голосование не референдуме. — Ред.) прошло бескровно, нам вдруг стали говорить: "Вы аннексировали Крым". Это настолько позорная позиция наших западных партнеров, которые поощрили этот переворот… С тех пор вы видите, что происходит с русским языком на Украине, как пытаются всячески оскорбить свободные чувства, свободное волеизъявление народа Крыма», — сказал Лавров.
По его словам, западные страны осознают, что Крым российский, и лишь подыгрывают Киеву, не признавая этого.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.