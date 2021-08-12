Журналисты вновь попросили украинскую спортсменку пояснить фото с представительницей России Марией Ласицкене, за которое ее затравили соотечетсвенники. Она повторила, что обнялась с россиянкой под влиянием эмоций.
«Еще раз говорю: у меня не было никакой политической позиции. И тем более я не хочу отрицать, что идет война между Украиной и Российской Федерацией. Мы просто поздоровались по олимпийской традиции. Очень уважаю воинов, которые соревнуются за то, чтобы мы могли выступать на международной арене», — сказала Магучих.
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При этом перед Олимпийскими играми спортсменам из Украины проводили специальный инструктаж по поведению со спортсменами, представляющими РФ, отметила она.
Ранее, помимо травли в соцсетях, 19-летнюю спортсменку за фото с Ласицкене вызвали на разговор в Минобороны.