Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих пояснила совместное фото и объятия с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене эмоциями и заявила, что при этом не отрицает «войны между РФ и Украиной». Об этом она сказала в комментарии «Общественному» 12 августа

Олимпиада в Токио: Украина поражает медальным рывком и дружбой с Россией, для РФ ввели особые правила © REUTERS, Piroschka Van De Wouw Марией Ласицкене, за которое ее затравили соотечетсвенники. Она повторила, что обнялась с россиянкой под влиянием эмоций.

«Еще раз говорю: у меня не было никакой политической позиции. И тем более я не хочу отрицать, что идет война между Украиной и Российской Федерацией. Мы просто поздоровались по олимпийской традиции. Очень уважаю воинов, которые соревнуются за то, чтобы мы могли выступать на международной арене», — сказала Магучих.

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При этом перед Олимпийскими играми спортсменам из Украины проводили специальный инструктаж по поведению со спортсменами, представляющими РФ, отметила она.

Ранее, помимо травли в соцсетях, 19-летнюю спортсменку за фото с Ласицкене вызвали на разговор в Минобороны.