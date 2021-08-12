Жир обеспечивает кислородный обмен и отвечает за способность дышать. Поэтому помочь легким функционировать при коронавирусе можно с помощью сала, сообщил на днях сайт comandir.com

Кровянка, затирка, сало в шоколаде: пугающая иностранцев украинская еда © chocosite.ru

Сало включает в себя целый ряд полезных компонентов, которые оказывают влияние не только на легкие, но также на кожу, сосуды и даже на работу мозга.

Идеальным вариантом для укрепления иммунитета является употребление сала с чесноком. Эксперты не рекомендуют есть его в жареном виде или с горчицей — это лишает его полезных свойств.

Они уточнили, что сало нельзя есть в период обострения холецистита и панкреатита. Кроме того, из-за большого содержания жирных кислот оно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В список противопоказаний входят также болезни печени, желчного пузыря и нарушение холестеринового обмена. Людям с ожирением и атеросклерозом необходимо есть сало с осторожностью и ни в коем случае не превышать допустимую норму.