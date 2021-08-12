«Через неделю состоится очередной шабаш — "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», — сказал Лавров.
Украинский саммит «Крымская платформа», на котором планируется принять конкретные решения относительно «возвращения» полуострова, состоится 23 августа 2021 года. Участие в нем уже подтвердили 37 стран, в их числе: Польша, Латвия, Литва, Эстония, Словакия и другие европейские государства. При этом мировых лидеров типа Джо Байдена, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона на мероприятии не будет.
Ранее вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что участники «Крымской платформы» могут попасть в список недружественных РФ стран, так как они намерены поставить под вопрос территориальную целостность Российской Федерации.