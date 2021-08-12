Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления в Крыму в арт-кластере "Таврида" 12 августа оценил стремление Киева собрать саммит «Крымская платформа»

«Через неделю состоится очередной шабаш — "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», — сказал Лавров.

«Крымская платформа» и неадекватные платформеры Джо Байдена, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона на мероприятии не будет.

Ранее вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что участники «Крымской платформы» могут попасть в список недружественных РФ стран, так как они намерены поставить под вопрос территориальную целостность Российской Федерации.