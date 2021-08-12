По его словам, западный регион преимущественно мононациональный, но подавляющее большинство населения составляют казахи. Кроме того, это регион-донор — там сосредоточена основная часть казахстанской нефтедобычи, при этом регион трудоизбыточен, рабочих мест недостаточно, поэтому любое сокращение, урезание зарплат, нарушения прав трудящихся, особенно на предприятиях нефтедобычи, вызывают острую протестную реакцию.
«Что касается агрессивности и национал-патриотических настроений, то они присутствуют в не большей степени, чем в других регионах: проводить параллель, к примеру, с теми же западными регионами Украины было бы совершенно неуместно — это совершенно разные истории», — подчеркнул эксперт.
Ранее в Казахстане группа активистов стала организовывать проверку использования казахского языка в магазинах и госучреждениях. Они также заставляют людей извиняться на камеру за провокационные, с их точки зрения, высказывания о том, что целый ряд казахских городов основан русскими.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.