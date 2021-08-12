Западный Казахстан - очень своеобразный и сложный регион, но национал-патриотических настроений там не больше, чем в других областях страны. Об этом главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир сказал в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт пояснил, почему Запад не будет превращать республику в Анти-Россию © Sputnik Казахстан

«Что касается агрессивности и национал-патриотических настроений, то они присутствуют в не большей степени, чем в других регионах: проводить параллель, к примеру, с теми же западными регионами Украины было бы совершенно неуместно — это совершенно разные истории», — подчеркнул эксперт.

Ранее в Казахстане группа активистов стала организовывать проверку использования казахского языка в магазинах и госучреждениях. Они также заставляют людей извиняться на камеру за провокационные, с их точки зрения, высказывания о том, что целый ряд казахских городов основан русскими.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.