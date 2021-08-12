Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ранения жительницы Луганской Народной Республики в результате обстрела поселка Голубовское. Об этом сообщили 12 августа на сайте ведомства

После обстрела 9 августа пострадавшая с минно-взрывной, закрытой черепно-мозговой и другими травмами была госпитализирована в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

По данным следствия, 55-летняя жительница Голубовского была ранена во время прицельного обстрела военнослужащими Вооруженных сил Украины объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями.

Украинские военные заставляют мирных граждан рыть окопы - Народная милиция ЛНР © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней», — отмечается в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливают должностных лиц из украинских силовых структур, причастных к этим преступлениям.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).