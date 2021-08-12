После обстрела 9 августа пострадавшая с минно-взрывной, закрытой черепно-мозговой и другими травмами была госпитализирована в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
По данным следствия, 55-летняя жительница Голубовского была ранена во время прицельного обстрела военнослужащими Вооруженных сил Украины объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями.
Таким образом, указывается в сообщении, силовики сознательно намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте.
«Украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней», — отмечается в сообщении.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливают должностных лиц из украинских силовых структур, причастных к этим преступлениям.
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).