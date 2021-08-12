«Лично мне с трудом верится в то, что группа людей могла проводить на протяжении нескольких месяцев подобные "языковые рейды" в разных городах Казахстана, выкладывая все это в открытый доступ в интернете, набрав к сегодняшнему моменту около 18 тысяч подписчиков на YouTube, и ни полиция, ни прокуратура, ни КНБ ничего не знали об этом», — заявил эксперт.
Ранее в Казахстане группа активистов стала организовывать проверку использования казахского языка в магазинах и госучреждениях. Они также заставляют людей извиняться на камеру за провокационные, с их точки зрения, высказывания о том, что целый ряд казахских городов основан русскими.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.