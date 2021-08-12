Прямых указаний сверху, поощряющих акции по проверке использования казахского языка, пока нет, однако и реакция властей на подобные «языковые рейды» в стране отсутствует. Об этом главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир сказал в интервью изданию Украина.ру

«Синдром Равшана и Джамшута»: организатор «языковых патрулей» в Казахстане осудил русских © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

Ранее в Казахстане группа активистов стала организовывать проверку использования казахского языка в магазинах и госучреждениях. Они также заставляют людей извиняться на камеру за провокационные, с их точки зрения, высказывания о том, что целый ряд казахских городов основан русскими.

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