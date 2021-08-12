«Синдром Равшана и Джамшута»: организатор «языковых патрулей» в Казахстане осудил русских
«Синдром Равшана и Джамшута»: организатор «языковых патрулей» в Казахстане осудил русских
© commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)
«Лично мне с трудом верится в то, что группа людей могла проводить на протяжении нескольких месяцев подобные "языковые рейды" в разных городах Казахстана, выкладывая все это в открытый доступ в интернете, набрав к сегодняшнему моменту около 18 тысяч подписчиков на YouTube, и ни полиция, ни прокуратура, ни КНБ ничего не знали об этом», — заявил эксперт.

Ранее в Казахстане группа активистов стала организовывать проверку использования казахского языка в магазинах и госучреждениях. Они также заставляют людей извиняться на камеру за провокационные, с их точки зрения, высказывания о том, что целый ряд казахских городов основан русскими.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.