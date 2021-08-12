Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которую на родине затравили за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, в комментарии «Стране» 12 августа сказала, что не стремилась выразить таким образом политическую позицию

Не благодаря, а вопреки. Как на Украине относятся к своим олимпийцам © REUTERS, Dylan Martinez

«У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует, — это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее», — сказала Магучих.

Магучих из-за снимка с российской легкоатлеткой предстоит разговор с заместителем министра обороны Анной Маляр. Спортсменка пообещала после вызова в Минобороны рассказать о деталях разговора.

Скандал вокруг украинской легкоатлетки Ярославы Магучих начался после того, как она сделала совместное фото в обнимку с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Произошло это на получении наград в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио. Ласицкене завоевала золотую медаль, у австралийки Николы Макдермотт серебро, Магучих привезла на Украину бронзу.

В соцсетях украинскую спортсменку стали травить из-за фото с россиянкой, ее также вызвали в Минобороны (Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины и представляет армейский клуб).