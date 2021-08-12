Она пояснила, что политика тут вообще ни при чем, все спортсмены поздравляют друг друга после соревнований.
«У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует, — это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее», — сказала Магучих.
Магучих из-за снимка с российской легкоатлеткой предстоит разговор с заместителем министра обороны Анной Маляр. Спортсменка пообещала после вызова в Минобороны рассказать о деталях разговора.
Скандал вокруг украинской легкоатлетки Ярославы Магучих начался после того, как она сделала совместное фото в обнимку с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Произошло это на получении наград в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио. Ласицкене завоевала золотую медаль, у австралийки Николы Макдермотт серебро, Магучих привезла на Украину бронзу.
В соцсетях украинскую спортсменку стали травить из-за фото с россиянкой, ее также вызвали в Минобороны (Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины и представляет армейский клуб).