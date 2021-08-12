В Никополе и Павлограде Днепропетровской области открылись российские супермаркеты Mere. Об этом 11 августа сообщил бывший директор по развитию этой сети на Украине Артем Хоменко, передает LIGA.net

Осторожно, подделка! Украинские магазины торгуют опасным маслом © flickr.com, michelle@TNS

Хоменко уточнил, что уже не имеет никакого отношения к компании, однако знаком с ее планами.

Еще в июне секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов заверял, что выход на украинский рынок сети Mere невозможен. Также тогда он пригрозил «быстрыми мерами» местным властям, если те будут давать какие-либо преференции российскому бизнесу. Кроме того, Данилов отмечал, что попытка запуститься на Украине является якобы спецоперацией российских спецслужб. По словам секретаря СНБО, торговую сеть намерены использовать для достижения политических целей.

Mere — сеть продуктовых магазинов. Является одним из крупнейших дисконтных магазинов в России, работающих под брендом Svetofor, который включает более 800 магазинов. Магазины сети открыты в России, Казахстане, Белоруссии и Китае, в настоящее время сеть начинает работу в странах ЕС под названием Mere.