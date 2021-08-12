«Местные полицейские что-то не поделили и подрались. Бей своих, чтобы другие люди боялись», — говорится в подписи к видео.
На записи двое силовиков дерутся прямо возле патрульного автомобиля. Соперников пытаются разнять коллеги.
В комментариях пользователи высмеяли ситуацию — предложили силовикам использовать табельное оружие и задались вопросом: «куда звонить, если полиция бьет полицию?».
«Понабрали по объявлению, а теперь они друг другу доказывают кто больше дол…б», «На это можно смотреть вечно!», «Еще и служебный автомобиль повредили… разгильдяи», «Чем больше они друг друга, тем меньше они нас», — написали они.