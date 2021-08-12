В Запорожской области на побережье Азовского моря отдыхающие обнаружили необычных животных, напоминающих героев мультфильма. Фото находки на днях опубликовала Людмила Карпенко в группе «Животный мир Украины»

«Какие-то удивительные зверюшки», — подписала снимки Карпенко.

Подайте устриц! Глава «Слуги народа» захотел достижений Российской империи © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

В комментариях пользователи сети отметили, что зверюшки очень напоминают героев мультсериала «Крутые бобры».

«Какие-то ежики на вид, или злюки-бобры», «Морской дикобраз», — удивились комментаторы.

«Это мидии с яйцекладкой рапана, если не ошибаюсь», «Уже и в Азовском море рапан мидий уничтожает — думал, что низкая соленость воды будет его сдерживать», «Пустые яйца рапана, а свою хозяйку новорожденные съели», — пояснили знатоки фауны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как в юности ел в Крыму рапанов.

Рапаны — хищники, питающиеся двустворчатыми мелкими моллюсками. В Черное море они попали с Дальнего Востока, в последние годы их замечают и на Азовском море.