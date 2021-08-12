«Какие-то удивительные зверюшки», — подписала снимки Карпенко.
На фото — раковины, поросшие «шерсткой», с белыми отметинами, похожими на глаза.
В комментариях пользователи сети отметили, что зверюшки очень напоминают героев мультсериала «Крутые бобры».
«Какие-то ежики на вид, или злюки-бобры», «Морской дикобраз», — удивились комментаторы.
«Это мидии с яйцекладкой рапана, если не ошибаюсь», «Уже и в Азовском море рапан мидий уничтожает — думал, что низкая соленость воды будет его сдерживать», «Пустые яйца рапана, а свою хозяйку новорожденные съели», — пояснили знатоки фауны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как в юности ел в Крыму рапанов.
Рапаны — хищники, питающиеся двустворчатыми мелкими моллюсками. В Черное море они попали с Дальнего Востока, в последние годы их замечают и на Азовском море.