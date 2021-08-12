Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал законодательно разделить понятия «российский» и «русский». Он сказал об этом в эфире телеканала «Украина 24» 11 августа

Денис Пушилин: Киевский режим хочет вытравить из народной памяти русский язык и культуру © РИА Новости, Евгений Одиноков

«Кстати, он (русский язык — ред.) возник в Украине, это наш исторический язык — так же, как и украинский», — заявил политик.

С 2019 года на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно нему единственным государственным языком в стране считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни.

В России закон резко критиковали. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его абсурдным: по ее словам, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на украинском, так и на русском.