По его словам, правильное питание не может основываться на цвете продукта, важно разнообразие.
«Но зачем зацикливаться на чем-то одном? Это, как если бы художники рисовали только красным или только зеленым: поначалу интересно, но чего-то не хватает. А с акварелью такого желания бы даже не возникло!», — отметил он.
В интернете полно информации о том, что овощи и фрукты разных оттенков якобы содержат свой набор витаминов, микроэлементов и других полезных веществ. Красный — для иммунитета, оранжевый — кладезь витаминов, а фиолетовый — связан со зрением. Везде однако уточняется, что питаться нужно разнообразно.