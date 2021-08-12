Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский 11 августа в своем Instagram рассказал, влияет ли цвет овощей на здоровье того или иного органа

Комаровский ответил, что делать, если ребенок заболел перед путешествием © РИА Новости, Алексей Павлишак / Перейти в фотобанк

«Но зачем зацикливаться на чем-то одном? Это, как если бы художники рисовали только красным или только зеленым: поначалу интересно, но чего-то не хватает. А с акварелью такого желания бы даже не возникло!», — отметил он.

В интернете полно информации о том, что овощи и фрукты разных оттенков якобы содержат свой набор витаминов, микроэлементов и других полезных веществ. Красный — для иммунитета, оранжевый — кладезь витаминов, а фиолетовый — связан со зрением. Везде однако уточняется, что питаться нужно разнообразно.