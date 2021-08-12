Софийский дрифт: Alyona Alyona показала повестку в полицию

Украинская рэперша Alyona Alyona 11 августа после скандальной гонки пришла на Софийскую площадь отмывать ее после дрифта, который организовал Red Bull Украина. Она рассказала об этом в сториз в Instagram

Дрифт с Alyona Alyona на Софийской площади: прокуратура изъяла авто © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Alyona Alyona и ее команда» убирают. Приехавшие на площадь журналисты взяли у нее интервью.

Рэперша рассказала, что участвовала в съемках, которые, как отмечалось, были не рекламой, а промо-роликом ко Дню Независимости Украины, и намекнула, что три украинских телеканала снимали все это утром, но, когда начался скандал, «перемонтировали видео». Какие именно каналы, певица не сказала.

В финале своих историй в соцсети за 11 августа она показала общее фото с командой и повестку в Шевченковское районное отделение ГУНП в городе Киеве — в графе не было указано, в качестве кого.

Ранее несколько автомобилей, в одном из которых сидела Alyona Alyona, устроили дрифт на Софийской площади для съемок, на которые не было дано разрешение киевских властей и полиции. Полиция Киева завела уголовное дело.