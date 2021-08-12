Более знаковую роль в гибели Виталия Шишова играет его должность как руководителя «Белорусского дома в Украине». Именно киевский коридор активно используется оппозицией для транзита беглых оппонентов белорусской власти на Запад. Об этом рассказал председатель оргкомитета белорусской партии «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Белорусский политик Сергей Лущ об убийстве Шишова © из личного архива Сергея Луща Виталия Шишова нашли повешенным в парке Киева. Нацполиция Украины инициировала производство по статье «Умышленное убийство», рассматриваются версии о суициде и об убийстве.

Эксперт также сообщил о потенциальных возможностях белорусской оппозиционной диаспоры, дислоцированной в Украине, способной в любой момент включиться в политическое противостояние западников и белорусского государства.

Судя по имеющимся признакам, смерть Шишова, возможно, и насильственная, в таком случае исполнителями могут выступать самые разные силы: от тех, кто вынашивал замысел личной мести, до политических акторов, уточнил политик.

«Безусловно, Запад постарается извлечь из этой истории максимум для себя дивидендов и растиражирует версию о причастности к инциденту белорусских или российских спецслужб. Хотя именно по той причине, что политическая версия убийства наиболее очевидная, четко просматривается провокация против белорусской стороны», — указал Лущ.

Что бы ни случилось сегодня с оппонентами белорусской власти, априори виновными сделают Минск, поэтому не будем спешить с выводами, заключил собеседник издания.

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