Министр иностранных дел Эстонии Ева-Марий Лийметс, 11 августа комментируя ситуацию с мигрантами на границе Евросоюза, обвинила Белоруссию в «гибридной атаке», передает РИА Новости

Мигранты стали оружием в противостоянии Белоруссии и Запада - Ищенко

Она добавила, что это проблема не только Литвы и Латвии.

Лийметс подчеркнула, что, исходя из солидарности и сотрудничества стран Балтии, нельзя допустить подрыв безопасности региона и отметила, что решение проблемы возможно через диалог со странами, откуда происходит миграция.

Она заключила, что Европейский союз должен быть готов отреагировать и вмешаться на ранней стадии, чтобы прекратить давление на его границы.

Власти Латвии объявили о введении с 11 августа по 10 ноября режима чрезвычайной ситуации в приграничных с Белоруссией районах из-за наплыва нелегальных мигрантов.