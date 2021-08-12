«Направляемый Белоруссией поток людей через внешние границы ЕС и НАТО — это политически организованная гибридная атака белорусского режима», — подчеркнула глава МИД.
Она добавила, что это проблема не только Литвы и Латвии.
Лийметс подчеркнула, что, исходя из солидарности и сотрудничества стран Балтии, нельзя допустить подрыв безопасности региона и отметила, что решение проблемы возможно через диалог со странами, откуда происходит миграция.
Она заключила, что Европейский союз должен быть готов отреагировать и вмешаться на ранней стадии, чтобы прекратить давление на его границы.
Власти Латвии объявили о введении с 11 августа по 10 ноября режима чрезвычайной ситуации в приграничных с Белоруссией районах из-за наплыва нелегальных мигрантов.