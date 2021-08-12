Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская никогда не была политиком и не станет. Об этом 11 августа заявил задержанный в Минске бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, передает RT

Светлана Тихановская: кто она © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В том же интервью, Протасевич признал свою причастность к попытке свергнуть президента Белоруссии Александра Лукашенко, одержавшего победу на выборах в августе 2020 года. Он подчеркнул, что во многих моментах был «чересчур идейным» и слишком верил в некие идеалы.

В мае белорусские силовики задержали бывшего главреда NEXTA после случая с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, направлявшегося из Афин в Вильнюс. Протасевича обвинили в нарушении порядка организации массовых мероприятий после президентских выборов в стране в 2020 году. Позже он согласился сотрудничать со следствием и дал ряд интервью, в которых озвучил позицию официального Минска о массовых беспорядках. Он также обвинил оппозицию в иностранном финансировании и положительно оценил деятельность Лукашенко. После этого Протасевича перевели из СИЗО под домашний арест с доступом к интернету.