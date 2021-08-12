Молдавия хочет попросить Россию помочь ей избавиться от боеприпасов из Приднестровья. Такое заявление сделала президент страны Майя Санду, рассказал 11 августа замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает РИА Новости

Игорь Иваненко: Пророссийские силы в Молдавии проиграли из-за своей разобщенности © Facebook, Игорь Иваненко

Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом, он встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко.

Козак стал первым высокопоставленным гостем, который приехал в Молдавию после назначения нового правительства во главе с премьером Натальей Гаврилицей. Он также стал первым представителем РФ, приехавшим в Молдавию после избрания нового президента в ноябре прошлого года. Визит Козака состоялся на фоне смены посла Молдавии в России, на этой неделе Владимир Головатюк был отозван с поста главы дипмиссии в Москве, его преемник пока не назначен.