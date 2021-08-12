Меркель посетит Киев 22 августа, саммит состоится на следующий день.
«График и программа Ангелы Меркель еще окончательно не сформированы. Мы, конечно же, приглашаем ее посетить "Крымскую платформу", остаться на 23 августа. Останется она или нет, станет известно в ближайшее время», — заявил Никифоров.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с Меркель гарантии энергетической безопасности для республики в связи со скорым запуском российского газопровода «Северный поток-2».
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первый саммит «Крымской платформы» посетят представители 37 стран.