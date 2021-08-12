Жители Украины оценили тезис об историческом единстве с русским народом. Результаты социологического опроса опубликовал 11 августа «Центр Разумкова»

«Об историческом единстве русских и украинцев»: статья Владимира Путина об Украине © РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

70,4% опрошенных ответили, что не согласны, 12,5% согласились с тезисом, еще 17,1% затруднились с ответом. В западных регионах Украины не согласны с утверждением более 90% респондентов, на востоке страны — 52,4%.

Сам тезис был взят из статьи президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», которая была опубликована 12 июля на сайте Кремля.