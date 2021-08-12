Организатор националистических акций Til Maydani («Волна языка») и «языковых патрулей» в Казахстане Куат Ахметов 11 августа обвинил русских в высокомерии. Об этом сообщает RT

Эдуард Полетаев: В Казахстане будут критиковать Евразийский союз, но не выйдут из него © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Вы оскорбляете таджиков, хотя они вносят какой-то вклад, строят дома. Вы и сюда приходите, в Казахстан, и тоже такая ненависть — я не знаю, откуда», — сказал он.

Организатор движения также пояснил, что «языковые патрули» были организованы специально в поддержку тех граждан, которые не говорят по-русски и хотят, чтобы их в родной стране обслужили на казахском языке.

Ранее сообщалось, что в Казахстане местные националисты проводят проверки использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Записи своих рейдов они выкладывают на YouTube. Они ведут себя оскорбительно и обвиняют русскоговорящих сограждан в фашизме, в то время как русский язык имеет в Казахстане статус официального, что закреплено в Конституции.