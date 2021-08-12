Первым из них парламентарий обозначил «месседж» по поводу Майдана, второй касался Крыма, но до властей «опять не дошло». Третьим сообщением он назвал Донбасс, затем «Турецкий поток» и «Северный поток-2».
Шестым предупреждением Кузьмин назвал увеличение цены на газ, седьмым — иск к Украине в ЕСПЧ, а также заявление в ООН, статью Путина о единстве русских и украинцев и обвинение в незаконном преследовании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
«А наши в ответ: кому не нравится — валите жить в Россию… Они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?» — заключил депутат.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией» и предложил жителям региона, считающим себя русскими, переехать в РФ.