Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook 11 августа предостерег Киев от неправильной реакции на десять предупреждений президента России Владимира Путина, которые, по его мнению, были не поняты на Украине

О чем не сказал Владимир Путин. Украина как анти-Россия - в прошлом и будущем

Шестым предупреждением Кузьмин назвал увеличение цены на газ, седьмым — иск к Украине в ЕСПЧ, а также заявление в ООН, статью Путина о единстве русских и украинцев и обвинение в незаконном преследовании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«А наши в ответ: кому не нравится — валите жить в Россию… Они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?» — заключил депутат.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией» и предложил жителям региона, считающим себя русскими, переехать в РФ.