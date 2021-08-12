Декан факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров объяснил, почему США по-прежнему не приняли ни одно предложение РФ о запуске сотрудничества в сфере кибербезопасности. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Украина будет учиться кибербезопасности у Израиля – Зеленский © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Джо Байдена, вероятно, уже прорабатывает возможности новых промежуточных выборов 2022 года. При этом, судя по неопределенным результатам президентских выборов, возможно, что в США произойдет существенный раскол — значительная часть электората, которая голосовала за экс-президента Дональда Трампа, обернется к политикам, которые будут жестко выступать против линии Байдена.

Все это, как отметил Сидоров, скажется на промежуточных выборах, особенно учитывая отсутствие прогресса в решении Байденом ряда важных вопросов.

«Именно поэтому Байден подстилает соломку с замахом на выборы 2022 года. Если у демократов что-то пойдет не так, либо в общенациональном, либо же в локальном масштабе, то будет на кого свалить. Дескать, Байден предупреждал еще год назад, что Россия вмешивается», — сказал эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.