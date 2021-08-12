Ни администрация президента США Джо Байдена, ни любая следующая не пойдет на серьезные размены с Россией в вопросе Украины. Об этом декан факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров сказал в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как именно США будут использовать Украину в войне с Россией © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Если говорить в контексте Украины, то здесь вряд ли может быть изменение c американской стороны. Да, для США есть определенное обременение со стороны Украины, но, тем не менее, Украина является для них определенным ресурсом, которым можно торговать с Россией», — отметил Сидоров.

При этом он не исключил, что отношения с США улучшатся, если Россия пойдет на существенное ухудшение отношений с Китаем, но Москва этого делать не будет.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.