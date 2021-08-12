В конце июля в Женеве прошли консультации заместителей глав внешнеполитических ведомств России и США по стратегической стабильности.
«Если говорить в контексте Украины, то здесь вряд ли может быть изменение c американской стороны. Да, для США есть определенное обременение со стороны Украины, но, тем не менее, Украина является для них определенным ресурсом, которым можно торговать с Россией», — отметил Сидоров.
При этом он не исключил, что отношения с США улучшатся, если Россия пойдет на существенное ухудшение отношений с Китаем, но Москва этого делать не будет.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.