В конце июля в Женеве прошли консультации заместителей глав внешнеполитических ведомств РФ и США по стратегической стабильности.
Сидоров отметил, что стратегическую стабильность можно понимать как в узком, так и широком плане. В узком плане это та договорная база по контролю над вооружениями, которая существовала и была разрушена. В этом контексте возможно обсуждение вопросов о заключении новых договоров, которые могут прийти на место тех, что были разрушены, — Договор по открытому небу, договор о ракетах средней и меньшей дальности, СНВ-III и т.д.
Если же говорить в широком плане, то, по словам эксперта, вопрос касается сотрудничества по урегулированию ряда «взаимно раздражающих конфликтов».
«По узкому кругу такие переговоры возможны. По широкому же кругу наше сотрудничество в нынешних условиях практически невозможно, если говорить о восстановлении отношений», — резюмировал Сидоров.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.