Россия и США могут договариваться по конкретным договорам, но об установлении полноценного сотрудничества речи не идет. Об этом декан факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров сказал в интервью изданию Украина.ру

США объявили дипломатическую войну России, Москва прибегла к советским методам и поставила американцев в тупик © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Сидоров отметил, что стратегическую стабильность можно понимать как в узком, так и широком плане. В узком плане это та договорная база по контролю над вооружениями, которая существовала и была разрушена. В этом контексте возможно обсуждение вопросов о заключении новых договоров, которые могут прийти на место тех, что были разрушены, — Договор по открытому небу, договор о ракетах средней и меньшей дальности, СНВ-III и т.д.

Если же говорить в широком плане, то, по словам эксперта, вопрос касается сотрудничества по урегулированию ряда «взаимно раздражающих конфликтов».

«По узкому кругу такие переговоры возможны. По широкому же кругу наше сотрудничество в нынешних условиях практически невозможно, если говорить о восстановлении отношений», — резюмировал Сидоров.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.