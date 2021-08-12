Финляндия уважает конструктивные отношения с Россией и не будет вступать в НАТО или иные военные альянсы, направленные против РФ. Об этом финский политолог и правозащитник Йохан Бекман сказал в интервью изданию Украина.ру

Бекман объяснил успешность Финляндии © Facebook, Johan Bäckman

Бекман отметил, что в связи с этим ряд экспертов заговорили о формировании некоего нового антироссийского альянса в Арктике, но поводов для таких заключений на самом деле нет.

«Во-первых, это нельзя назвать договорами. Такие меморандумы в области обороны Финляндия подписывала и с Великобританией, и с США, и со скандинавскими странами. Но это даже не на уровне международного права. Я не хочу сказать, что это туалетная бумага, но этот меморандум имеет в большей степени символическое значение», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Финляндия хочет поддерживать хорошие отношения со всеми и, хотя она и сотрудничает с НАТО, она никогда не станет его членом. Бекман подчеркнул, что Финляндия имеет конструктивные отношения с Россией и руководства двух стран уважают эти отношения и уважают их историю.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.