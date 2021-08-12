Если рассматривать смерть белорусского оппозиционера Виталия Шишова по принципу «кому выгодно», то президенту Белоруссии Александру Лукашенко происходящее точно невыгодно. Об этом рассказал руководитель общественной организации «Гражданское согласие» Артем Агафонов в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Белорусский политик Артем Агафонов об убийстве Шишова © vk.com, Артем Агафонов Виталия Шишова нашли повешенным в парке Киева. Нацполиция Украины инициировала производство по статье «Умышленное убийство», рассматриваются версии о суициде и об убийстве.

Эксперт подчеркнул, что у Лукашенко сейчас хватает проблем и без того, чтобы влезать в новый скандал с трупом малоизвестного «змагара».

«Это больше похоже на качественно выполненную подставу, которая и должна выглядеть так, чтобы вина того, кого нужно подставить, казалась очевидной. Так что, если за убийством Шишова и стоят спецслужбы, то родной язык для них, скорее всего, английский. Что касается последствий, то у Беларуси появился свой Скрипаль. Убедительных доказательств, скорее всего, не предоставят, но в нашем мире "хайли лайкли" — достаточное основание и для пропагандистской травли, и для серьёзных санкций», — уточнил Агафонов.

Пока лишь ясно, что это вряд ли самоубийство, поскольку у суицидников нет привычки бить себя по лицу, прежде чем повеситься, заключил собеседник издания.

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